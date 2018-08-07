1.5 milyar dolarlık yatırım atağı

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'nin çehresini değiştirirken, yeni yatırımların da önünü açıyor. Yatırımcılar, İzmir-İstanbul otoyolu ile Çanakkale
Köprüsü'nün kesiştiği Balıkesir'i radarına aldı. Remax Bal ofisinden Salih Güngör, yatırımcıların Savaştepe ve Susurluk'a yoğunlaştığını, bölgede arazi bulmanın zor olduğunu söyledi. Savaştepe'nin demiryolu, hızlı tren ve yeni otoyolun kesiştiği tek ilçe olduğu için lojistik merkezi olarak öne çıktığını söyleyen Güngör, bölgede toplam 1.5 milyar dolarlık yeni yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.