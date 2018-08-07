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1.5 milyar dolarlık yatırım atağı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
1.5 milyar dolarlık yatırım atağı
Mega projeler 'nin çehresini değiştirirken, yeni yatırımların da önünü açıyor. Yatırımcılar, İzmir-İstanbul otoyolu ile Köprüsü'nün kesiştiği Balıkesir'i radarına aldı. Remax Bal ofisinden Salih Güngör, yatırımcıların Savaştepe ve Susurluk'a yoğunlaştığını, bölgede arazi bulmanın zor olduğunu söyledi. Savaştepe'nin demiryolu, hızlı tren ve yeni otoyolun kesiştiği tek ilçe olduğu için lojistik merkezi olarak öne çıktığını söyleyen Güngör, bölgede toplam 1.5 milyar dolarlık yeni yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.
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1.5 milyar dolarlık yatırım atağı
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