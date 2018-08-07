Avrupa’ya AVM’de fark attık

Cushman & Wakefield, her yıl yayımladığı ve Avrupa ülkelerindeki AVM
pazarını mercek altına aldığı Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu'nun 2018 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, 2017 yılının ikinci yarısında, Avrupa'da toplam alışveriş merkezi alanı miktarı 2.4 milyon metrekare artmış durumda. 2016 yılına göre yüzde 23 daha düşük olan 2017'deki toplam artışın 3.8 milyon metrekare olarak hesaplandığı Avrupa AVM pazarının lider ismi Türkiye
. 2017'nin ikinci yarısında eklenen metrekare büyüklüğüyle liderliğini sürdüren Türkiye, toplam AVM alanını 500 bin metrekare artırdı. Türkiye'yi Polonya ve Fransa
'nın takip ettiği rapora göre, 2018'de Avrupa'da 3.8 milyon metrekare daha AVM alanının teslim edilmesi planlanıyor. Alışveriş merkezi arzı, 1.1 milyon metrekarelik yeni alanla önemli ölçüde artarak, 2017'de geliştirme açısından Türkiye'yi en aktif ülke haline getirdi.