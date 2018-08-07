Çin’le ticaret dört hamleyle artacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı '100 günlük Eylem Planı'nında yer alan "Çin
piyasasına yöneliyoruz" ifadesinin ardından hükümet harekete geçti. Hazırlıkları yapılan Çin Eylem Planı'nın ticarete ilişkin detayları da ortaya çıktı.
UYGUN FİNANSMAN
Ankara
, Türkiye
aleyhine kaydedilen büyük ticaret açığının azaltılması için ihracat kalemlerini çeşitlendirmeye yönelik ülke bazlı eylem planlarını hazırlamaya başladı. Kasım ayı sonunda açıklanması planlanan söz konusu planların başta Çin olmak üzere Rusya
, Hindistan
ve Meksika
gibi birçok ülke için hazırlandığı öğrenildi. Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesindeki en büyük, dünyada ise Almanya
'dan sonra ikinci büyük ticaret ortağı olan Çin ile ikili ticaretinin en üst seviyelere çıkarılması için dört ana madde üzerine yoğunlaşacağı belirtildi. Bunlardan ilki Çin'den uygun koşullu finansman sağlanarak, Çin şirketlerinin Türkiye'de büyük çaplı ulaştırma ve enerji projelerinde yer almaları planlanıyor. Sağlanacak finansmanın Çin'den ihraç edilecek makine ve ürünlerin yanı sıra gerçekleştirilmesi planlanan projelerinin tümünü veya büyük bir kısmını kapsayacak.
ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE AÇILIM
Çin
şirketleri, Türkiye'deki yatırımlarını artıracak ve Türkiye'deki büyük maliyet gerektiren altyapı projelerinde yer alacak. Yatırımların artması için başta çok sayıda Türk firmalarının Çin'deki önemli genel ve sektörel fuarlarda yer alması teşvik edilecek. Ayrıca, Çin'in önemli ticaret merkezleri olan Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Xiamen şehirlerine Türkiye'den ticaret heyetlerinin önümüzdeki aylarda çok sayıda resmi ziyaretler gerçekleştirmesi planlanıyor. Son olarak finansman ve teknoloji teminli projelerde Türk ve Çin firmalarının 3. ülkelerdeki ihalelere ortaklaşa katılmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Türk ve Çin şirketleri, 'Rekabet yerine işbirliği' ilkesi çerçevesinde özellikle, Afrika
, Ortadoğu
, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlarda ortak projeler yürütecek.