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’le ticaret dört hamleyle artacak

Hükümetin hazırladığı ‘ Eylem Planı’nın detayları ortaya çıkmaya başladı: Çin’den uygun koşullu finansman sağlanacak, 3’üncü ülkelere ortak gidilecek

SELVA ÜNAL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
Çin’le ticaret dört hamleyle artacak
Başkan 'ın açıkladığı '100 günlük Eylem Planı'nında yer alan " piyasasına yöneliyoruz" ifadesinin ardından hükümet harekete geçti. Hazırlıkları yapılan Çin Eylem Planı'nın ticarete ilişkin detayları da ortaya çıktı.

UYGUN FİNANSMAN
, aleyhine kaydedilen büyük ticaret açığının azaltılması için ihracat kalemlerini çeşitlendirmeye yönelik ülke bazlı eylem planlarını hazırlamaya başladı. Kasım ayı sonunda açıklanması planlanan söz konusu planların başta Çin olmak üzere , ve gibi birçok ülke için hazırlandığı öğrenildi. Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesindeki en büyük, dünyada ise 'dan sonra ikinci büyük ticaret ortağı olan Çin ile ikili ticaretinin en üst seviyelere çıkarılması için dört ana madde üzerine yoğunlaşacağı belirtildi. Bunlardan ilki Çin'den uygun koşullu finansman sağlanarak, Çin şirketlerinin Türkiye'de büyük çaplı ulaştırma ve enerji projelerinde yer almaları planlanıyor. Sağlanacak finansmanın Çin'den ihraç edilecek makine ve ürünlerin yanı sıra gerçekleştirilmesi planlanan projelerinin tümünü veya büyük bir kısmını kapsayacak.



ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE AÇILIM
Çin şirketleri, Türkiye'deki yatırımlarını artıracak ve Türkiye'deki büyük maliyet gerektiren altyapı projelerinde yer alacak. Yatırımların artması için başta çok sayıda Türk firmalarının Çin'deki önemli genel ve sektörel fuarlarda yer alması teşvik edilecek. Ayrıca, Çin'in önemli ticaret merkezleri olan Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Xiamen şehirlerine Türkiye'den ticaret heyetlerinin önümüzdeki aylarda çok sayıda resmi ziyaretler gerçekleştirmesi planlanıyor. Son olarak finansman ve teknoloji teminli projelerde Türk ve Çin firmalarının 3. ülkelerdeki ihalelere ortaklaşa katılmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Türk ve Çin şirketleri, 'Rekabet yerine işbirliği' ilkesi çerçevesinde özellikle, , , Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlarda ortak projeler yürütecek.
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Çin’le ticaret dört hamleyle artacak
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