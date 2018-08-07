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in gelmesini etkilemez

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
İranlı turistin gelmesini etkilemez
ABD'nin 'a sivil havacılık alanında yaptırım uygulayacağını açıklaması ve İran Merkez Bankası'nın ucuz yasağının ardından gözler sektörüne çevrildi. İran'ın 10 yıldır yaptırımlara maruz kaldığını belirten turizmciler, "Tüm bu baskılar altında İran'dan gelen sayısını özellikle son yıllarda çift haneli artırmayı başardık. Bu yaptırımın çok etkisi olmaz" diye konuştu. Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin ABD'nin ambargolarına itibar etmeyeceğini belirterek, "Şu an yaşadığımız konjonktürde bu ambargo İran ile Türkiye arasında daha sıkı bir işbirliğine dahi vesile olabilir" dedi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da, İran'dan gelen turist sayısının son yıllarda çift haneli arttığını ve Türkiye'nin en önemli turizm pazarlarından biri haline geldiğini belirterek, şunları anlattı: "İran 10 yıldır ambargo yaşıyor. Buna rağmen, İran'dan gelen turist sayısı geçen yıl 2.5 milyonu aştı. Bu yılın ilk 6 ayında da çift haneli artış yakaladı. İran'dan gelen turist sayısı geçen ay döviz bulma sıkıntısı ve kurlardaki aşırı hareketlilikten bir miktar yavaşladı. Ancak bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. Eğer turist sayısında duraklama ya da gerileme yaşanırsa bu ülkenin ekonomik sıkıntılarından kaynaklanır." Narkissos Turizm CEO'su Erkan Kaplan ise İran'ın alışık olduğunu vurguladı.
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İranlı turistin gelmesini etkilemez
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