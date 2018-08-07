Döviz imkânı oranı % 40’a düşürüldü

G
ezi, 17/25 Aralık, 15 Temmuz hain darbe girişimi, kredi kuruluşlarının kuşatması ve son olarak da Brunson krizinde silah olarak kullanılan döviz
kurları dün yine ABD ile gerginlik bahanesiyle zirveye çıkarıldı. Bu gelişme üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB
) zorunlu karşılık hamlesiyle kura müdahale etti. Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırının yüzde 45'ten 40'a düşürüldüğünü bildirdi. TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Bu değişiklikle yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir" denildi.