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ayı yaş çay bedelleri öncesi ödenecek

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, " ayında alınan 213 bin 633 ton yaş çay karşılığı üreticilere 495 milyon 629 bin lira öncesi ödenecektir." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 11:04
Temmuz ayı yaş çay bedelleri Kurban Bayramı öncesi ödenecek

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin birinci sürgün ve ikinci sürgünden olan haziran ayı ödemelerinin yapıldığını belirtti.

ayı ödemelerinin yapılması için gerekli çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Alim, "Ödemeler 13 Ağustos tarihinden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlayacak ve dört günlük süre içerisinde 17 Ağustos Cuma gününe kadar tamamlanacaktır. Ödeme bilgisi tüm üreticilerimize mesaj yolu ile bildirilecektir. Temmuz ayında alınan 213 bin 633 ton yaş çay karşılığı üreticilere 495 milyon 629 bin lira öncesi ödenecektir." diye konuştu.

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Temmuz ayı yaş çay bedelleri Kurban Bayramı öncesi ödenecek
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