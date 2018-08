BUGÜN NELER OLDU

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu , son dönemde özellikle sosyal medya üzerinde kendisiyle ilgili ortaya atılan 'batıyor' iddialarına yanıt verdi. Ağaoğlu, "Lider olmanın faturasını ödüyorum. En ufak olumsuzlukta ismimiz çıkıyor. Başarıyı kıskanan bir toplum olduk. Türkiye 'ye her zaman güvendim ve güveniyorum. Bütün varlığım Türkiye'de. Yüzde 100 yerli ve milliyim. Yurtdışında 1 lira varlığım ve param yok" diye konuştu.Ağaoğlu, grubun konsolide bilanço büyüklüğünün 17 milyar lira olduğunun altını çizerek, "Bunun haricinde 18 enerji şirketimiz var. Şahsi mal varlığımız hariç. Özellikle yenilenebilir enerjide lisanslarımız var. Paraya ihtiyacım olduğunda malımla vedalaşmasını bilen bir insanım. Fiyatını bulunca ceketim dahil her şeyi satarım" dedi. Piyasaların güllük gülistanlık olmadığının altını çizen Ağaoğlu, "İşadamlarının kabuğuna çekilme zamanı da değil. Her kriz döneminde üretmeye devam ettik. Durmanın zamanı değil, ekonominin çarklarının dönmesi lazım" diye konuştu. Uluslararası İstanbul Finans Merkezi'nin finansal yükü nedeniyle ufak borç lanmalar yaptıklarını dile getiren Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Finans merkezine 400 milyon dolar yatırım yaptım. Şu andaki toplam borcum yaklaşık 200 milyon dolar. 400 milyon liralık bir banka borcunu da kapattım. Biz hep özkaynakla çalışırız. Belki en az borcu olan şirketlerdenim. Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değildir. Şu anda en kârlı iş yenilenebilir enerji. Üretimde olan iki RES projesini satıp borcumun tamamını kapatacağım."Yılın ilk yarısında 600 bin konut satıldığını, satışların geçen yıl ile paralel gittiğini dile getiren Ağaoğlu, "Kurdaki dalgalanmalar maliyetleri artırıyor. İnşaat maliyetleri yüzde 20-25 arttı. Müteahhitler kârından feragat ederek önceki fiyatlardan satış yapıyor. Aslında konuta C gelir grubunun ihtiyacı var. Bu gruba konut üretmeliyiz. İstanbul'da arsa fiyatlarıyla bunu yapmak mümkün değil. Devletin elinde inanılmaz bir arazi stoku var. Devlet bize arazi tahsis etsin, 'şu fiyattan yap ve sat' desin. Faizi sübvanse etmektense bunun gibi bir adım daha kalıcı olur" diye konuştu.Batıyoriddialarını kesin bir dille yalanlayan Ağaoğlu, Bodrum'da dev bir proje hayata geçirmek için kolları sıvadı. Projenin 8 milyar lira yatırımla hayat bulacağını kaydeden Ağaoğlu, buradan 20 milyar lira hasılat beklediklerini söyledi. İlk etabı 3, tamamı 6 yılda bitirilecek olan proje 12 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek. 30 bin kişinin yaşayacağı bir proje yapacaklarını anlatan Ağaoğlu, Bodrum'un önemli bir altyapı problemi olduğunu, önce bu dev projenin altyapısını yapacaklarını dile getirdi. Ağaoğlu, araziyi yıllar önce aldıkları için uygun fiyata satış yapabileceklerini belirtirken, projede 'eski Bodrum'u yeniden yaşatacaklarını ifade etti. Ağaoğlu, "Bodrum biraz küçük İstanbul gibi olmaya başladı. Biz eski Bodrum'u özleyenler için bir yaşam alanı hayata geçiriyoruz" diye konuştu.2004'teNet Holding'den aldığı arazide hayata geçirecekleri projede erişilebilir fiyatlara satış yapacaklarını açıklayan Ağaoğlu, Bodrum'a her gelir grubundan yoğun talep olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Bodrum'a sadece A, A+ gelir grubunun değil, herkesin ilgisi var. Biz örneğin B grubuna hitap edeceğiz. Bodrum'da böyle bir açık olduğunu araştırmalarımızla da gördük" dedi. Ağaoğlu, "Bodrum'da yaşama hayali olanlara ulaşılabilir fiyatlarla satış yapacağız. Milyon dolarlar ödenmeyecek. Satışlarımız TL ile olacak" ifadelerini kullandı.