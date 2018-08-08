İkramiyeler 16-17 Ağustos’ta yatacak

Bayram öncesi milyonlarca emeklinin yüzü güldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BağKur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeneceğini açıkladı.
Bakan Selçuk, Kurban Bayramı
'nda ödenecek emekli ikramiyesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemelerimizle emeklilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.
10.5 MİLYARLIK ÖDEME
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına bin TL olarak gerçekleşecek. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilere hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecek. Yaşamını kaybeden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında ödeme yapılacak. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek.
Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödenecek.