Kanal İstanbul ihalesi için 3 ayda ilana çıkılacak

Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan,
100 Günlük İcraat
Programı'nda yer alan Türkiye
'nin gurur projeleri
için çalışmaları hızlandırdıklarını
belirtti. Kanal İstanbul
'da
etüt proje işinin tamamlanması
ve yapım ihale
ilanına çıkılması için
hem Karayolları Genel
Müdürlüğü (KGM) hem de
Altyapı Yatırımları Genel
Müdürlüğü'nün (AYGM)
çalışmalarına tüm hızıyla
devam ettiğini vurgulayan
Turhan, çalışmaların
tamamlanmasının ardından
3 aylık sürede ihale ilanına
çıkılmasının planlandığını
söyledi. Turhan,
Kanal İstanbul
Projesi'nin, bölgesinin
ekonomik, sosyal,
kentsel yapısını
etkileyecek büyüklükte olacağını
belirtti.
TRANSFER MERKEZİ
Programın en önemli maddesi olan ve Türkiye'yi Batı Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmaların 7/24 esasına göre tam kapasite ile sürdüğünü belirten Turhan, "Havalimanımızın ilk fazı, 29 Ekim'de hizmete girecek" diye konuştu.