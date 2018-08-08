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ihalesi için 3 ayda ilana çıkılacak

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Kanal İstanbul ihalesi için 3 ayda ilana çıkılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 'nin gurur projeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti. 'da etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması için hem Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hem de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün (AYGM) çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Turhan, çalışmaların tamamlanmasının ardından 3 aylık sürede ihale ilanına çıkılmasının planlandığını söyledi. Turhan, Kanal Projesi'nin, bölgesinin ekonomik, sosyal, kentsel yapısını etkileyecek büyüklükte olacağını belirtti.

TRANSFER MERKEZİ
Programın en önemli maddesi olan ve Türkiye'yi Batı Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmaların 7/24 esasına göre tam kapasite ile sürdüğünü belirten Turhan, "Havalimanımızın ilk fazı, 29 Ekim'de hizmete girecek" diye konuştu.
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Kanal İstanbul ihalesi için 3 ayda ilana çıkılacak
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