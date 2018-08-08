Son Dakika: Altının kilogramı 206 bin 250 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 203 bin 500, en yüksek ise 206 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 206 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 406 milyon 584 bin 740,65 lira, işlem miktarı ise 1.979 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 412 milyon 102 bin 270,51 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 206.300,00 1.214,30 En Düşük 203.500,00 1.209,70 En Yüksek 206.500,00 1.216,00 Kapanış 206.250,00 1.209,70 Ağırlıklı Ortalama 205,816,10 1.212,00 Toplam İşlem Hacmi (TL) 406.584.740,65 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.979,42 Toplam İşlem Adedi 30