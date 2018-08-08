Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den canlı yayında önemli açıklamalar

"MEŞRU BİR TİCARET YAPIYORUZ"

Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi. Dönmez, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmasıyla ilgili, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak" diye konuştu.

"TRAKYA'DAKİ SANTRAL ÇİN'LE BİRLİKTE YAPILACAK"

Fatih Dönmez, Nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedİ?. Dönmez, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanması konusunda bir gecikme öngörülmediğini belirterek, Enerji Verimliliği ve tasaruffuyla ilgili bazı tasarruflarla yüzde 40 az ödenebileğini söyledi.

TÜRK AKIM PROJESİ

Türk Akımı, denizdeki yapı çalışmaları bitti. Oradaki çalışmaları Gazprom kendisi yapıyor. 930 kmlik hattı, birinci hattı inşa ettiler. Şimdi karadaki çalışmaları var. Türk Akım iki hattan oluşuyor. İkinci hatta deniz altındaki çalışmalarını devam ettiriyorlar. Neredeyse yüzde 50'si tamamlandı. Gazprom'un bize verdiği tarih 31.12.19.

"KONYA'DA DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ÜRETİM SANTRALİ İNŞAA EDECEĞİZ"

Dönmez, "Konya Karapınar'da dünyanın en büyük güneş üretim santralini inşaa edeceğiz. Sadece santral değil, kullanılacak ekipmanlar da Türkiye'de üretilecek. Fabrika yaptırımlarımız da var. Biz bir taraftan yerli kaynaklara yöneliyoruz, hem de yerli teknolojinin üretilmesini amaçlıyoruz. Türkiye'de büyük bir pazar var. Deniz üzerinde rüzgar santralleri kuracağız."

YEKA'DA TEKLİFLER EKİM'DE

Güneş ve rüzgarın ardından 3. YEKA'nın (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) denizüstünde (Off-Shore) olacağını söyleyen Dönmez, bu konuda çalışmaların bittiğini, en verimli yerlerin Marmara ve Ege'nin kuzeyi olarak görüldüğünü ifade etti.

Dönmez, "Denizüstü YEKA yaklaşık 1000-1200MW gücünde olacak. Ekim ayı gibi teklifleri almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Egegaz ve Marmara Ereğlisi terminallerinden sonra bir üçüncü LNG terminalin Saros'ta planlandığını belirtti.