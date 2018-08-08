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Ucuz sattı dava edildi, bilirkişi raporu ise şaşkına çevirdi

'daki bir fırıncı 400 gram ekmeği bir liradan yani meslektaşlarının yarısından da ucuz sattığı için dava edildi. Haksız rekabet yapıldığını öne süren rakip fırıncılar fırıncı Kazım Balaban'ı dava etti. Dava devam ederken, hakimin rapor hazırlamasını istediği bilirkişinin 1 liraya satılan 400 gram ekmeğin 1 lira 65 kuruşa mal edildiğine yönelik raporu ise fırıncıyı isyan ettirdi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 12:18
Ucuz ekmek sattı dava edildi, bilirkişi raporu ise şaşkına çevirdi

Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban'ın, uzun süredir 400-450 gram ekmeği 1 liraya sattığı için başına gelmeyen kalmadı. Vatandaşa ucuz ve kaliteli yapan Balaban'ı, diğer fırıncılar haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Geçtiğimiz günlerde fırına ihtar gönderildi. Daha sonra Balaban'a Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılarak, bir bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi raporunda Balaban'ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğu vurgulandı. Ayrıca fırının mülkünün Balaban'a ait olmasına rağmen raporda günlük kirasının 135 lira gösterilmesi dikkat çekti.

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Ucuz ekmek sattı dava edildi, bilirkişi raporu ise şaşkına çevirdi
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