Ucuz ekmek sattı dava edildi, bilirkişi raporu ise şaşkına çevirdi

Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban'ın, uzun süredir 400-450 gram ekmeği 1 liraya sattığı için başına gelmeyen kalmadı. Vatandaşa ucuz ve kaliteli ekmek yapan Balaban'ı, diğer fırıncılar haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Geçtiğimiz günlerde fırına ihtar gönderildi. Daha sonra Balaban'a Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılarak, bir bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi raporunda Balaban'ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğu vurgulandı. Ayrıca fırının mülkünün Balaban'a ait olmasına rağmen raporda günlük kirasının 135 lira gösterilmesi dikkat çekti.