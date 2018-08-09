3. nükleeri Trakya’da Çinlilerle yapacağız

Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü nükleer santral
için yer tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, "Bu konuda çok sayıda kriter söz konusu, hepsini inceliyoruz. Ancak elektrik ihtiyacının fazla olduğu sanayi bölgelerine yakınlığı dikkate alındığında, üçüncü nükleer santrali Trakya'da düşünüyoruz, burada Çinlilerle ilerleyeceğiz" diye konuştu. A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dönmez, yaklaşık 5 yıldır Türkiye'nin sismik gemisinin Akdeniz'de çalışma yaptığını, bölgede ilk derin ve sığ deniz sondajının bu yıl başlayacağını hatırlattı.
İZMİR ALİAĞA'DA FABRİKA
Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin çok yüksek olduğunu Konya
'nın Karapınar ilçesinde 1.4 milyar dolar yatırım yapılacağını aktaran Dönmez, "Daha önce rüzgârda kule ve kanat gibi bazı yerli ekipmanları yaparken asıl jeneratörün üretildiği aksamı Türkiye'de yapabilir hale geldik. Dünya markası bir üretici de yatırım yapıyor. İzmir Aliağa
'da fabrikayı kuracaklar" dedi.
TÜRK AKIMI'NDA TAM GAZ
TÜRK Akımı projesi ile ilgili de bilgi veren Dönmez, "Denizdeki yapı çalışmaları bitti, çok hızla da ilerlediler. Oradaki çalışmaları Gazprom yapıyor, denizin altından yaklaşık 930 kilometre, yani Rusya'nın Karadeniz sahilinden Kırklareli
Vize Kıyıköy'e kadar 930 kilometrelik birinci hattı inşa ettiler, şimdi karadaki çalışmalar var. Türk Akımı, 2 hattan oluşuyor. İkinci hatta deniz altındaki çalışmalarını devam ettiriyorlar, neredeyse yüzde 50'si tamamlandı. Gazprom'un bize verdiği tarih, 31.12.2019'da bu gazı Karadeniz altından Türkiye'ye getirmek" dedi.