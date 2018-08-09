Berat Albayrak’tan ‘İmar Barışı’ tavsiyesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, vatandaşlara yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen İmar Barışı
'ndan yararlanmalarını tavsiye etti. Bakan Albayrak, Twitter hesabından konuyla ilgili kamu spotunun videosunu da paylaştı. 31 Aralık 2017'den önce yapılmış tapusuz yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren İmar Barışı'yla ilgili düzenleme geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek yasalaşmıştı. Başvuruların 31 Ekim'de sona ereceği İmar Barışı'nda müracaatlar, e-devlet üzerinden veya bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara yapılabiliyor. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, müracaat ederek kat mülkiyeti tapusu alabilecekler.