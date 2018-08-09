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Giriş Tarihi: 9.8.2018
Berat Albayrak’tan ‘İmar Barışı’ tavsiyesi
Hazine ve Maliye Bakanı , vatandaşlara yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen 'ndan yararlanmalarını tavsiye etti. Bakan Albayrak, Twitter hesabından konuyla ilgili kamu spotunun videosunu da paylaştı. 31 Aralık 2017'den önce yapılmış tapusuz yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren İmar Barışı'yla ilgili düzenleme geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek yasalaşmıştı. Başvuruların 31 Ekim'de sona ereceği İmar Barışı'nda müracaatlar, e-devlet üzerinden veya bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara yapılabiliyor. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, müracaat ederek kat mülkiyeti tapusu alabilecekler.
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Berat Albayrak’tan ‘İmar Barışı’ tavsiyesi
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