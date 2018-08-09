Son dakika: Bakanlığın "naylon poşet" düzenlemesi çevrecileri sevindirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, naylon alışveriş poşetlerinin ücretli olmasına ilişkin düzenlemesi çevrecileri sevindirdi.

Gelecek yıldan itibaren poşetlerin tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilecek olmasına ilişkin düzenlemeyi çevreci sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar memnuniyetle karşıladı. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayten Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre kirliliğine karşı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Plastiğin dünyaya, doğaya verdiği zararı kaynağında azaltmayı amaçladıklarını belirten Eren, "Poşetler yasalarda 'çöp' olarak değerlendiriliyor. Geri kazanılabilir şekilde tanımlanmamış. Şimdi geç de olsa, ertelenerek de olsa plastik alışveriş poşetleri düzenlemesi herkesi sevindirdi. Halkımız ve bizler çok sevindik. Çünkü bizim neslimiz, bu kadar çok atık çöpe tahammül edemiyor. Her şey ambalaja giriyor ama ilginç olanı içindeki ürün ambalajından daha ucuza geliyor. Ambalaj çok pahalı bir sistem." diye konuştu.

"PLASTİK TOPRAKTA 800 YIL, DENİZDE 400 YILDA DÖNÜŞÜYOR"

Naylon poşetlerin kimyasal maddeler içerdiğini vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Plastik maddeler toprağa karıştığında 800 yılda, denizlerde 400 yılda geri dönüyor. Hatta tabağımıza balıklarla geliyor. Attığımız şey bize tabağımızda besin olarak geri geliyor. Dünyadaki okyanus çalışmalarında deniz canlılarının midelerinde plastik materyaller bulundu ve bunlar canlıları öldürüyor. Naylon poşet de bu kapsamda hafif olduğu için çöp şeklindeyken uçarak denizlere ve toprağa karışabiliyor.

Avrupa ülkelerinde poşet paralı olduğu için ciddi oranda kullanımı azaldı. İngiltere'de 2015'te alındı bu karar ve poşet kullanımının yüzde 86 azaldığı görüldü. Tüketicinin çok da dikkate aldığı bir para değil ancak her zaman bedava aldığı poşetlerin ücretli olması tüketiciyi çok çabuk etkiledi. Tüketici bez torba ediniyor ve poşet almıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesi tüketiciyi çok güzel ikna eden bir proje aslında."

"PAZAR ALIŞVERİŞİNE HASIRDAN ZEMBİLLE GİDERDİK"

Naylon poşetlerin tamamen kaldırılması gerektiğini dile getiren Eren, "Küçüklüğümüzde kese kağıtları, file vardı. Pazara hasırdan örülmüş zembille giderdik. Bu konuda daha önce esnafımıza 2 bin 500 bez torba dağıttık. Bakanlığın düzenlemesiyle gelecek yıl 1 Ocak'ta başlayacak bu uygulamanın ilk günü vatandaşlarımıza bez torba dağıtacağız. Bakkallar deneği, derneğimizin üyeleri ve gönüllülerle eski gazetelerden kese kağıdı yapıyoruz. Geri dönüşümü de çabuk olan bir ürün kese kağıdı. Hatta organik olsun diye un ve su kullanarak doğal tutkal kullanıyoruz. Gazete biriktiriyoruz. Bunları esnafımıza plastik poşetin yerine bunu kullanın diye dağıtacağız." diye konuştu.

Bakkaldan alışveriş yapan vatandaşlardan Nevin Erişken de bakanlığın plastik alışveriş poşeti düzenlemesinden çok memnun olduğunu belirterek, "Böyle bir karar aldığı için hem ülkem hem de doğa için çok sevindim. Naylon poşeti rahat diye kullanıyoruz ama bu rahatlığın bir bedeli olacak. Doğa bu bedeli ödetecek. Plastik doğaya zarar veriyor." dedi.

"FİLE, KESE KAĞIDI VE BEZ TORBA KULLANMAK İSTERİZ"

Manavdan alışveriş yapan vatandaşlardan Basri Yalta da poşetlerin çevreye için büyük kirlilik oluşturduğunu ifade etti.

Plastiğin yer aldığı her şeye karşı olduğunu anlatan Yalta, "Plastiğin zararlarını ortadan kaldırmak asırları aşacak. Gençliğimizde nostaljik fileler, kese kağıtları vardı. Çok doğal ve temizdi. Bu düzenleme o dönem ki hatıralarımı canlandırdı. Portakal ve limonu fileye koyarlardı. Plastik içindeki gıdayı da öldürüyor, nefes aldırmıyor, saklama koşulları da kötü. Biz vatandaşlar olarak eski günlerdeki gibi file, kese kağıdı ve bez torba kullanmak isteriz." şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafı Arif Şişe de müşterilerine kese kağıdı, kağıt ambalaj ya da bez torbayla ürün satmak ve doğaya katkıda bulunmak istediğini kaydetti. Bakanlığın kararının pazarcı esnafını da sevindirdiğini anlatan Şişe, "Vatandaşlarımızı el birliğiyle poşet kullanımından uzaklaştırmalıyız. Biz de esnaf olarak bu düzenlemeye katkı sunmaya hazırız." diye konuştu.