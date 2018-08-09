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SSK ve Bağ- Kur lerine ikramiye müjdesi geldi! - Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

ikramiyeleri ile ilgili günün haberi! "Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak" sorusu günlerdir milyonlarca emekli tarafından merak edilip araştırılıyordu. SSK ve emeklilerine müjdeli haber dün geldi. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Kurban bayramı öncesi emeklilerin ikramiyelerini yatıracağız" demesinin ardından dün Aile, Sosya Hizmetler bakanlığı bir açıklama yaparak emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı.Yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir." denildi. Başkan 'ın 100 günlük eylem planında açıkladığı 600 ila 900 lira altında maaş alan 150 bin emeklinin maaşlarına 400 TL zam yapılacağı müjdelendi. Kurban Bayramı bu ayın 21'ine denk geliyor. 18-19 Ağustos tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesinden dolayı emeklilere verilecek bin liralık ikramiye 16-17 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatacak. İşte emekli ikramiyeleri ve maaşları hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 9.8.2018 07:56 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 07:56
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine son dakika ikramiye müjdesi geldi! - Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

haberi... ikramiyeleri ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ederken müjdeli haber Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdeli haber verildi. Ramazan bayramı öncesi bin liralık ikramiyeleri hesaplarına yatan emekliler şimdi Kurban bayramında verilecek ikramiyeyi beklemeye başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 100 günlük eylem planında açıkladığı maaşlara 600 ila 900 lira arasında olan 150 bin emekliye altında maaş alan emeklilerin maaşlarına 400 TL zam yapılacağının müjdesini vermişti.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Ramazan Bayramı öncesi bin liralık ikramiyeyi alan emeklilerin yüzü gülmüştü. Kurban Bayramında alacakları bin liralık ikramiye için geri sayıma başlayan emekliler tarihin belli olmasını bekleniyor. Konuyla ilgili Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kurban Bayramının bu yıl 21 Ağustos tarihine denk gelmesinden dolayı ve 18-19 Ağustos tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle emeklilerin 100 liralık ikramiyelerinin 16-17 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

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SSK ve Bağ- Kur emeklilerine son dakika ikramiye müjdesi geldi! - Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?
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