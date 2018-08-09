SSK ve Bağ- Kur emeklilerine son dakika ikramiye müjdesi geldi! - Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Son dakika haberi... Emekli ikramiyeleri ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ederken müjdeli haber Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdeli haber verildi. Ramazan bayramı öncesi bin liralık ikramiyeleri hesaplarına yatan emekliler şimdi Kurban bayramında verilecek ikramiyeyi beklemeye başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 100 günlük eylem planında açıkladığı maaşlara 600 ila 900 lira arasında olan 150 bin emekliye altında maaş alan emeklilerin maaşlarına 400 TL zam yapılacağının müjdesini vermişti.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Ramazan Bayramı öncesi bin liralık ikramiyeyi alan emeklilerin yüzü gülmüştü. Kurban Bayramında alacakları bin liralık ikramiye için geri sayıma başlayan emekliler tarihin belli olmasını bekleniyor. Konuyla ilgili Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kurban Bayramının bu yıl 21 Ağustos tarihine denk gelmesinden dolayı ve 18-19 Ağustos tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle emeklilerin 100 liralık ikramiyelerinin 16-17 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.