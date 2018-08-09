Son dakika haber: SSK ve Bağ- Kur emeklileri ne zaman maaş alacaklar? Emeklilere ne zaman ikramiye yatacak?

Son dakika haberi... Emekli maaşları ve ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli tarafından aratılan emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak? gibi soruların cevaplarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emekli maaşları ile ilgili tarih verildi. Ramazan bayramında bin lira alan emekliler Kurban bayamında alacakları bin liralık ikramiyenin yatmasını bekliyor. Ancak emeklilerin kafasındaki en büyük sorular emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİYE 400 TL ZAM!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında emeklilere ilk müjde verildi. Maaşları 600 ila 900 lira arasında olan 150 bin emekliye altında maaş alan emeklilerin maaşlarına 400 TL zam yapılacağının müjdesini vermişti.