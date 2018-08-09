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haber: SSK ve Bağ- Kur leri ne zaman maaş alacaklar? Emeklilere ne zaman ikramiye yatacak?

ler için haberi burada! Milyonlarca emeklinin merak içinde beklediği emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Herkesin merak ettiği soruların başında gelen "Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı en çok aratılan konuların başında geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 100 günlük eylem planında emeklilere de müjdeyi verdi. 600 ila 900 lira altında maaş alan 150 bin emeklinin maaşlarına 400 TL zam yapılacağı müjdelendi. Peki emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK ve Bağ- Kur emeklileri ne zaman maaş alacaklar? İşte merak edilen bütün detaylar...

Giriş Tarihi: 9.8.2018 07:31
Son dakika haber: SSK ve Bağ- Kur emeklileri ne zaman maaş alacaklar? Emeklilere ne zaman ikramiye yatacak?

haberi... maaşları ve ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli tarafından aratılan emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak? gibi soruların cevaplarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emekli maaşları ile ilgili tarih verildi. Ramazan bayramında bin lira alan emekliler Kurban bayamında alacakları bin liralık ikramiyenin yatmasını bekliyor. Ancak emeklilerin kafasındaki en büyük sorular emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİYE 400 TL ZAM!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında emeklilere ilk müjde verildi. Maaşları 600 ila 900 lira arasında olan 150 bin emekliye altında maaş alan emeklilerin maaşlarına 400 TL zam yapılacağının müjdesini vermişti.

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Son dakika haber: SSK ve Bağ- Kur emeklileri ne zaman maaş alacaklar? Emeklilere ne zaman ikramiye yatacak?
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