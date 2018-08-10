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6 ayda 70 bin evin kapısı ilk kez açıldı

2018’in ilk 6 ayında toplam 272 bin gayrimenkulün kapısı açıldı. Bu taşınma hareketinin 201 bin 554’ü ikinci el, 70 bin 520’si ise birinci el konuta yapıldı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
6 ayda 70 bin evin kapısı ilk kez açıldı
CK Boğaziçi Elektrik, 6 aylık 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu' sonuçlarını açıkladı. Rapora göre 2018 yılının ilk altı ayında toplam taşınma hareketi 272 bini aştı. Bu taşınma hareketinin 201 bin 554'ü ikinci el gayrimenkullerde yaşanırken, ilk yarıda 70 bin 520 gayrimenkulün kapısı da ilk kez açıldı. Bu durumda her gün ortalama 392 taşınma gerçekleşti. Toplam taşınma sayısına göre ise ilk altı ayda yakasında her gün ortalama 1.512 taşınma hareketi yaşandı.

EN ÇOK KIRACI ŞİŞLİ'DE
Avrupa yakasındaki aboneliklere bakıldığında yüzde 53.46'sının ev sahiplerinde olduğu görüldü. Rakamlar ilçe bazında incelendiğinde ise İstanbul'un eski ve merkezi semtlerinde kiracıların yoğunluğu dikkat çekti. Buna göre en çok kiracı abonenin olduğu ilçe yüzde 62 ile , yüzde 58 ile ve yüzde 57 ile . Ev sahibi abonelerin en fazla olduğu ilçe ise yüzde 71 ile Çatalca, yüzde 69 ile Arnavutköy ve yüzde 64 ile Sultangazi. Öte yandan konut yıkım istatistikleri de yılın ilk yarısında de kat edilen yolu ortaya koydu. 2018'in ilk altı ayında dönüşüm nedeniyle 11 bin 217 abone, tahliye talebinde bulundu. Kentsel dönüşümde Gaziosmanpaşa, ve öne çıktı. İlk yarıda tahliye edilen 11 bin 217 aboneliğin 6 bin 799'u mesken, 4 bin 393'ü ise ticarethane oldu.
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6 ayda 70 bin evin kapısı ilk kez açıldı
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