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"Alınan kararlar, ekonomi adına atılmış önemli adımdır"

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ""nde yer alan kararların ekonomi adına atılmış önemli adımlar olduğunu bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 16:55
Alınan kararlar, ekonomi adına atılmış önemli adımdır

, yazılı açıklamasında, Bakan Albayrak tarafından kamuoyuna duyurulan 'ni olumlu bulduklarını ifade etti.

Ülkenin, ekonomik istikrara ihtiyacı olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:f

"Alınan kararlar, sağlam adımların atıldığı, değişimi hedefleyen, uzun vadeli ve güçlü stratejilerle güçlü refleksleri olan, sürdürülebilir bir ekonomi yaklaşımını benimseyen prensiplerdir, ekonomi adına atılmış önemli adımlardır. Alınan kararların ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

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"Alınan kararlar, ekonomi adına atılmış önemli adımdır"
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