Baymak ilk 6 ayda yüzde 55 büyüdü

2018'in ilk 6 ayında toplam ciroda yüzde 55 büyüme kaydetti. Aynı dönemde 101 yeni bayiyi bünyesine katan Baymak'ın yılsonu büyüme hedefi ise yüzde 50'nin üzerinde. Baymak'ın 2013'ten bu yana her dönemde sektörün oldukça üzerinde büyüme kaydettiğinin altını çizen Baymak CEO'su Ender Çolak, hızlı ve sürdürülebilir büyümenin en önemli kaynağı olarak yüksek müşteri memnuniyeti ve her mevsim kullanılabilen geniş ürün gamını gösterdi. Ender Çolak, "Gelişen bayi ve servis altyapısı ile Türkiye'nin her yerinde ulaşılabilir konumdayız" diye konuştu.