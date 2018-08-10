Kerevitaş'ın cirosu ikinci çeyrekte 1,26 milyar lirayı aştı

Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş Gıda Sanayi'den yapılan açıklamaya göre, şirket, ikinci çeyrek sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 6'lık artışla bir milyar 264 milyon liraya ulaştırdı. Şirket, ilk altı ayda 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 75 artışla 134,8 milyon liralık FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı) elde etti.

Şirketin Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi bu dönemde yüzde 189 artışla 35,8 milyon lira, Yağ İş Birimi ise yüzde 53 yükselişle 99 milyon TL FAVÖK sağladı. Böylelikle konsolide FAVÖK 134,8 milyon liraya ulaştı.

"ANA MARKALARIMIZ LİDERLİKLERİNİ PEKİŞTİRDİ"

Açıklamada, finansal bilançoya ilişkin görüşleri yer alan Kerevitaş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aldemir, "İkinci çeyrek ve ilk 6 aylık finansal sonuçlara baktığımızda, satış kanalının ve ürün portföyünün, maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi sonucu satış hasılatımızın çok üzerinde faaliyet karı büyümesi ve kar marjı artışları gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Gerek yağ gerekse dondurulmuş gıda ve konservede sundukları yeniliklerin müşterilerce beğenildiğini kaydeden Aldemir, hane penetrasyonlarının arttığını bildirdi.

Aldemir, "Bu da Superfresh, Bizimyağ ve Teremyağ olmak üzere ana markaların liderliğini pekiştirdi. Margarin pazarında da uzun bir aradan sonra ilk altı ayda pazar büyüdü; biz de pazarın üstünde performans göstererek liderliğimizi pekiştirdik. Kerevitaş olarak yakaladığımız büyümeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"181 MİLYON LİRALIK İHRACAT YAPTIK"

Aldemir, yılın ilk yarısında yaklaşık 181 milyon liralık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu oranla geçtiğimiz yıla göre yüzde 55'lik artış yakaladık. Geçtiğimiz yıl Besler'in satın alınmasıyla hem dağıtım zincirinde hem de üretimde iyileştirmeler yapıldı. Bu satın almayla yeni pazarlara yaptığımız ihracat da arttı. Kerevitaş olarak 6 kıtada 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat gelirlerindeki artış tüm kategorilerde yurt içi satış gelirlerindeki büyümenin üstünde seyretti. Ekiplerimiz odaklandığımız pazarlarda markalarımızı büyütürken yeni pazarlara açılma yolunda da önemli adımlar attı. Özellikle Ortadoğu pazarına hem margarin, hem de dondurulmuş gıda ve konserve alanında sunduğumuz yeni ürünlerle ihracatta geçen seneye oranla yüzde 50'nin üzerinde önemli bir ivme yakaladık. İhracatta yakaladığımız artışı her geçen yıl sürdürmeyi ve kârlılığımıza pozitif etkisini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca turizm sektöründe yaşanan büyüme iş sonuçlarımıza olumlu katkı sağladı."