Son dakika emekli ikramiye ve maaş haberi.. O emeklilere 400 TL zam müjdesi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ve ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli için müjdeli haber geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada emeklilere bayram öncesi ikramiyelerin yatacağını belirtmişti. Geçtiğimiz Ramazan bayramında ilk ikramiyelerini alan emeklilerin gözü bu sefer Kurban bayramına çevrildi. Emekli maaşları ne zaman yatacak? gibi soruların cevaplarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emekli maaşları ile ilgili tarih verildi. Ramazan bayramında bin lira alan emekliler Kurban bayamında alacakları bin liralık ikramiyenin yatmasını bekliyor. Ancak emeklilerin kafasındaki en büyük sorular emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak?