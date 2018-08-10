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emekli ikramiye ve maaş haberi.. O emeklilere 400 TL müjdesi!

haber: Kurban bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekli hesaplarına yatacak olan ikramiye için gün sayıyor. Önümüzdeki hafta yatacak olan emekli ikramiyeleri Başkan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hala en çok arattığı konuların başında gelen "Emekli ikramiyesi ne an yatacak" sorusu güncelliğini koruyor. Peki SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiye ve maaşları ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:23
Son dakika emekli ikramiye ve maaş haberi.. O emeklilere 400 TL zam müjdesi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

maaşları ve ikramiyeleri ile ilgili gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli için müjdeli haber geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından verilmişti. Başkan yaptığı açıklamada emeklilere bayram öncesi ikramiyelerin yatacağını belirtmişti. Geçtiğimiz Ramazan bayramında ilk ikramiyelerini alan emeklilerin gözü bu sefer Kurban bayramına çevrildi. Emekli maaşları ne an yatacak? gibi soruların cevaplarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Aile ve Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emekli maaşları ile ilgili tarih verildi. Ramazan bayramında bin lira alan emekliler Kurban bayamında alacakları bin liralık ikramiyenin yatmasını bekliyor. Ancak emeklilerin kafasındaki en büyük sorular emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

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Son dakika emekli ikramiye ve maaş haberi.. O emeklilere 400 TL zam müjdesi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
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