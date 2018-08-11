800 bin üniversiteliye iş fırsatı

Hükümet
gençlere meslek seçiminde destek verip kariyer fırsatı yaratırken, her yıl mezun olan 800 bin üniversiteliye iş kapısı açacak. Finanstan bilişime, inşaattan turizme, sağlıktan teknolojiye her alanda bir dizi stratejik karar devreye girecek. Türkiye İş Kurumu üniversite mezunlarını iş ofislerine davet ederken, özel sektörün mimar, yazılım destek uzmanı, işyeri hekimi, mühendis ihtiyaçlarına da hızlı bir şekilde yanıt verilecek. Bu kapsamda 2023'e kadar 400 binin üzerinde turizmci yetiştirilecek, 100 bin bilişimci işe alınacak. Üniversite mezunlarına ilişkin düzenli olarak istihdam
izleme araştırması yapılacak. Yeni sistemle birlikte üniversite öğrencileri de devlette hem çalışıp hem de eğitimine devam edebilecek. MESLEK SINIFLAMA SİSTEMİ
Bu projeyle 2023'e kadar Türkiye'deki bütün üniversitelerdeki 18-25 yaş arasındaki öğrenciler ilk kez sigorta sistemine dâhil edilecek. İşgücü
piyasası eğitimleriyle 2.2 milyon gence iş imkânı yaratılacak. Esnek çalışma biçimleri sosyal güvenlik sistemiyle desteklenecek, çalışanların kazanılmış hakları korunarak, ekonomik ve sosyal haklarıyla istihdam edilebilirliği sağlanacak. Ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturacak hükümet, öğrenci ve velilere yönelik meslek tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini artıracak. ?İŞGÜCÜ İZLENECEK
İşgücü
piyasası için bilgi-izleme sistemi tasarlanacak. Eğitim-öğretimin ihtiyaçları karşılama yeterliliği geliştirilecek. Mühendis, mimar, doktor gibi birçok meslekte danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecek. İŞKUR
üniversite festivallerine katılacak. Fuarların içeriği geleceğin meslekleri dikkate alınarak hazırlanacak. Kamu yönetiminde uzaktan eğitim yaygınlaştırılacak. Çalışma hayatına yönelik eğitimlerle kurumsal ve bireysel gelişime katkı sunulacak.