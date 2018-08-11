Faiz 0.95’e çekilecek

Darbe
girişiminin hemen ardından konutta seferberlik hamlesi başlatan gayrimenkul sektörü, yeni bir kampanya için kolları sıvadı. Edinilen bilgilere göre Emlak Konut
GYO, KONUTDER
, İNDER
, GYODER
ve KİPTAŞ önderliğinde inşaat sektöründe yeni bir kampanya atağı başlıyor. KAMU İLE iŞBİRLİĞİ
Çarşamba günü KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım
ve GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ve Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim'i makamında ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede yeni kampanya atağının detayları masaya yatırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılması planlanan kampanyada bu defa kamunun desteği alınmış oldu. 120 AY VADE
Eylül ayında başlaması planlanan ve en az 1 ay sürecek olan kampanyada yüzde 2'yi aşan konut kredisi faiz
lerinin düşürülmesi hedefleniyor. Kamu özel sektör işbirliğiyle başlatılacak kampanyada banka
lar olmadan faiz oranlarının 120 ayda yüzde 95'e çekilmesi planlanıyor. Kampanya ile firmalar ellerindeki konut stoklarını eritmeyi hedefliyor. Söz konusu atağın yüksek faizler nedeniyle konut alımlarını erteleyen tüketicileri harekete geçirmesi bekleniyor. SON KAMPANYAYA 100 FİRMA KATILDI
Kamu
bankalarının konut kredisi faizlerini yüzde 0.98'e çekmesinin ardından geçtiğimiz mayıs ayında KONUTDER, GYODER ve İNDER öncülüğünde 1.5 ay süreyle yüzde 20 indirim kampanyası başlatılmıştı. 100'den fazla firmanın katıldığı kampanya konut pazarında hareketlilik yarattı. 31 Ekim'e kadar sürecek KDV
ve tapu harcı indiriminin yanı sıra düşük faiz fırsatı ile yüzde 20 indirim kampanyasını fırsat bilen alıcıyı geçtiğimiz aylarda harekete geçirmişti.