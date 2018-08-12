Kurbanda ikramiye bereketi

Emekliye bayram öncesi verilen 1000 TL'lik ikramiye, emeklinin yanı sıra besicinin de yüzünü güldürdü. Kurbanlık satışına başlayan besiciler, bu yıl ikramiyelerin hem pazara hem de satışlara yansıdığını belirtiyor.
Kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla çok artmadığını vurgulayan üreticiler, "Bir de bayram öncesi emekliye 1000 TL ikramiye verilmesi bizim satışlarımızı canlandırdı. İkramiyeler henüz hesaplara yatmasa da emekli elindeki parayla hayvanını alıyor, çünkü ikramiyenin yatacağını biliyor. Eskiden 10 emekliden 5'i hayvan almadan dönerken şimdi 8'i alıp gidiyor" dedi. Hayvan pazarı
na bir hafta önce geldiklerini anlatan besiciler, bu sürede geçen yıla oranla satışlarının yüzde 30 arttığının altını çizdi. 5 MİLYON HAYVAN SATIŞTA
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, kurbanlık satışlarındaki artışı iki etkene bağladı. Tunç, "Birinci etken kurbanlık fiyatlarının çok artmamış olması. Diğeri de bu yıl hayata geçirilen emekliye bayram ikramiyesi uygulaması. Bu çok yerinde bir karar oldu. Bir küçükbaşın 750 liradan başladığını düşündüğünüzde emekli bu ikramiyelerle rahatlıkla kurbanlık alıp dini vecibesini ifa edebilecek" dedi. Bu yıl 5 milyona yakın kurbanlığın hayvan pazarına indiğini ve bunun tamamının satılacağını düşündüklerini anlatan Tunç, "Bayrama 2-3 gün kala ikramiyeler yatırılacak. O dönem satışların da en yoğun olduğu günler. Bu yıl satışlar patlayacak, besicinin yüzü gülecek" diye konuştu. YÜZDE 20'Sİ MARKETLERDE
Kurbanlık satışlarının yüzde 20'sinin marketler aracılığıyla yapıldığını aktaran Tunç, yüzde 20'sinin de vakıf ve derneklerle yürütüldüğünü ifade etti. Pazarda satılan hayvanların yüzde 90'ının yerli olduğunu belirten Tunç, şöyle konuştu: "Bayram öncesi özel sektör kilosu 3.40 centten, 200 bine yakın büyükbaş hayvan ithal etti. Önceki gün dolarda yaşanan hızlı artışla ithal hayvan yerliyle başa baş geldi hatta daha pahalıya mal oldu. Önceki gün yaşanan süreç bize bir kez daha ithalata son verilmesi ve yerlinin desteklenmesi gerektiğini gösterdi." EN BÜYÜK İLGİYİ TOSUN GÖRDÜ
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıkların yüzde 35'i satılırken, hayvan pazarında satış son hızla devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, son 2-3 günde ilginin daha da artacağını ve kurban pazarlarının boşalacağını söyledi. İstanbul'un bu yıl en çok ilgi çeken hayvanı ise Ümraniye Hekimbaşı'ndaki pazaryerinde bulunan 1.2 tonluk 20 bin lira değerindeki Dadaş isimli tosun oldu. Erzurum'dan cambaz Osman Yeniay "Tosunu yaylada otlatarak besledim" dedi. Pazar esnafı ise şu an için pazar yerinde yoğun hareketlilik başlamadığını, son günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Uğurkan ÇOT/SABAH ÜRETİCİ RAHAT NEFES ALACAK
Van Organize Tarım İşletmeleri (VOTAŞ) Kurucu Başkanı Feridun Irak, kurban için satılan küçükbaş hayvanların yaklaşık 3 milyonunun Doğu Anadolu Bölgesi
'nde yetiştirildiğini söyledi. Geçen hafta hayvanların İstanbul ve batıya sevk edildiğini aktaran Irak, "Hayvan başına ortalama 1.000 TL'den, bölgenin 3 milyar TL'ye yakın kazanç elde edeceğini öngörüyoruz. Besicilerimiz rahat nefes alacak. Kazancını yine yetiştiriciliğe yatıracak" dedi.