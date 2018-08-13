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esnafı dövize karşı tek yürek

’nın İznik ilçesinde protokol mensupları esnafı ziyaret etti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 18:24
İznikli esnafı dövize karşı tek yürek

İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı , İlçe Jandarma Komutanı Tuncay Doğan, Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu üyesi Müjdat Arabacı ile birlikte İstanbulkapı esnafını ziyaret etti. esnaflar, dolar üzerinden oynanan oyuna tepki gösterdi. esnaflar, dış güçlerin oyununa gelmeyecekleri belirttiler. "Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içersinde bugünleri de atlatacağız" diyen Başkan Osman Sargın, "İstanbulkapı esnaflarını tek tek ziyaret ederek fikir alış verişinde bulunduk. Esnaflarımızın sağduyulu duruşu, dış güçler tarafından ekonomik baskıya karşı bir ve beraber oldukları belirtmeleri bizleri güçlendirdi. Bizler Türk milleti olarak hiçbir zaman boyunduruğa gelmedik. Dolara karşı hep beraber dik duracağız. İnşallah hep birlikte bu badireyi de atlatacağız" dedi.

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İznikli esnafı dövize karşı tek yürek
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