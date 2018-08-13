Meslek liselerine destek yağacak

Hükümet, son 16 yılda en büyük yatırımı eğitime yaparken 18 milyon öğrenciyi desteklemek için tüm imkânları sunuyor. Özel okul teşvikleri, özel mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerine eğitim desteğine ilişkin tebliğler dün yayımlandı. 75 BİN ÖĞRENCİYE İLK TEŞVİK
Okul öncesi eğitim kurumlarında 6 bin öğrenciye
3 bin 290 lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960 lira, ortaokullar- liselerdeki 15 bin öğrenciye 4 bin 610 lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960 lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye ilk kez eğitim desteği verilecek. Organize Sanayi Bölgesi
dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişecek, 9'uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak. Bu kapsamda sanayi bölgesi içinde ve dışında açılan meslek liselerine bilişimden motorlu araç teknolojisine, biyomedikal cihazdan mobilyaya kadar birçok alanda meslek lisesi öğrencilerine 4 bin 950 ile 7 bin lira arasında eğitim desteği verilecek. 2.5 MİLYON ÖĞRENCİYE HARÇLIK
Hükümet, geçen yıl şartlı eğitim yardımı yaklaşık 2.5 milyon dar gelirli öğrenciye harçlık
verirken, liselere giriş sınavında ilk bine giren öğrencilere bir kereye mahsus 5 bin liralık nakdi yardım yapılacak.