150 bin emekliye maaş müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı icraat programı kapsamında 100 günde gençlerden kadınlara, işverenlerden ihtiyaç sahiplerine kadar birçok kesimi ilgilendiren projeler yaşama geçiriliyor. Bu kapsamda 150 bin emeklinin aylıkları iyileştirilerek bin liranın altında kalması önlenecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, icraat programı kapsamında sosyal güvenlik alanında hayata geçirilecek projelerin ayrıntılarını açıkladı. Selçuk, bakanlık olarak şehit yakınları ve gazilerin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin SGK
borçlarını terkin ediyoruz. 460 bin er ve erbaşımızın ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağız. İşsizlik
ödeneğinde şartları iyileştiriyoruz" dedi. İKİZLERE DESTEK VERİLECEK
"Ağır kronik hastalara, kullanılan cihazın aylık yaklaşık ortalama tüketimi tespit edilerek elektrik tüketim desteği vereceğiz" diyen Selçuk, engelli vatandaşların her bir işlem için ayrı ayrı rapor almasının önüne geçileceğini belirtirken, "Çoklu doğum yaşayan ailelere destek programı başlatıyoruz. Bu nedenle beklenmedik harcamalar ile karşılaşan muhtaç ailelere 0-2 yaş grubundaki çocukları için aylık 150 TL ödeme yapacağız" diye konuştu.