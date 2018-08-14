HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi derecelendirme notunu teyit etti

Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi derecelendirme notunu teyit etti

, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu BBB- olarak, görünümünü ise Negatif olarak teyit etti.

AA İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 15:07
Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi derecelendirme notunu teyit etti

Coca-Cola İçecek'den yapılan açıklamaya göre, Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ise BBB ve görünümünü Durağan olarak teyit etti.

Fitch yaptığı değerlendirmede, CCI'ın kredi notunun teyidinin CCI'ın lider pozisyonu ve sektörün dayanıklı yapısını, 2016-2017'de artan nakit akışını, uluslararası operasyonların işin önemli ve büyüyen bir kısmı olmasını ve ihtiyatlı nakit yönetimini yansıttığını ifade etti.

Kredi derecelendirme notlarına ilişkin daha fazla bilgi, www.cci.com.tr, yer alıyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Bu bayram, ihtiyaçlarınızı dert etmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi derecelendirme notunu teyit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN