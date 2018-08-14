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Son dakika: Kredi kartlarında yeni düzenleme

BDDK kredi kartı ile alışveriş ve nakit çekimde taksidi sınırlayan düzenlemeyi kabul etti. Yapılan düzenlemeye göre; bu taksit sınırı 12 ayı geçemeyecek

Giriş Tarihi: 14.8.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 17:52
Son dakika: Kredi kartlarında yeni düzenleme

BDDK tarafından yapılan açıklamada kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik ile finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmeliğin de kabul edildiği belirtildi.

Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle:

*Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez

*Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır

*Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz

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Son dakika: Kredi kartlarında yeni düzenleme
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