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ABD ürünlerinin reklamlarına karşı hassasiyet çağrısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı , "Amerikan ürünlerinin ı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 18:50 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 18:55
ABD ürünlerinin reklamlarına karşı hassasiyet çağrısı

ABD'nin Türkiye ekonomisine yönelik yaptırım kararları üzerine, Türkiye Cumhurbaşkanı , yastık altındaki dolarların bozdurulması ve ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı yaparken, bir hassasiyet çağrısı da RTÜK Başkanı 'dan geldi.

Türkiye'de televizyonlarda yayımlanan film ve dizilerin büyük bölümünün ABD menşeli olması ve ticari iletişimde Amerikan ürünlerinin reklamının yapılmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, televizyonların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin film endüstrisi üzerinden kendi kültürünü yaydığına işaret eden Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletimizin politikaları ve içinde bulunduğumuz konsept itibarıyla Amerikan emperyalizmi, kültürünün yayılmacılığı ve Amerikan ürünlerinin ı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının, ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim."

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ABD ürünlerinin reklamlarına karşı hassasiyet çağrısı
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