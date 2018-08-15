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Sezonun ilk palamudu 5 liradan satışta

'ın Alaplı ilçesinde balıkçılar tarafından çapari yöntemiyle avlanan sezonun ilk palamutları 5 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 12:28
Sezonun ilk palamudu 5 liradan satışta

'ın Alaplı ilçesinde, balıkçılar tarafından çapari yöntemiyle avlanan sezonun ilk palamutları, 5 liradan satışa sunuldu.

İlçede küçük tekneleriyle sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, çapari yöntemiyle avladıkları palamutlarla Alaplı Çayı içerisindeki limana döndü. Limanda bekleyen vatandaşlar, tanesi 5 liradan satılan palamutlardan satın aldı.

Balıkçı Tahsin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de bu sezon bol miktarda palamut olduğunu söyledi.

Palamudun tanesinin 5 liradan satıldığını aktaran Turan, "'de çapari ile palamut avı başladı. Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e balıkçılar açıldı. Bu sezon bol miktarda palamut var. Sezon çok bereketli başladı. Çapari ile 5 kasa palamut tuttum. Limana geldiğimde vatandaşlar sezonun ilk palamudunu almak için bekliyordu. Tanesini 5 liradan hepsini sattım." diye konuştu.

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Sezonun ilk palamudu 5 liradan satışta
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