HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı

Akaryakıt fiyatlarına zammı

Akaryakıt fiyatlarına bugünden itibaren zammı geldi. Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 09:40
Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı

Akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi geldi. Belirlenen yeni oranları 'de yayımlanırken akaryakıt pompa fiyatları da yeniden belirlendi. Düzenleme sonucunda akaryakıt pompa fiyatlarına yüzde 9 zam gelecek. Buna göre; motorinin litre fiyatı 45, benzinin 50, LPG'nin de 30 kuruş arttı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVAM EDECEK

Geçen Mayıs ayından itibaren akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmişti. Hem hem de petrol fiyatlarındaki ilave artışlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Bu sistem ederken o tarihten bu yana ÖTV'de meydana gelen azalma nedeniyle bugünkü düzenlemeye gidildi ve ÖTV tutarları yukarı çekildi. Güncellenen oranlarla eşel mobil sistemi devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar döviz ve petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansımayacak.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Bu bayram, ihtiyaçlarınızı dert etmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN