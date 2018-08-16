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Fırat Kalkanı bölgesinde Türk lirasına destek sürüyor

'de Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan ’ta tüccarlar da ellerindeki leri Türk lirasına çeviriyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 11:01
Fırat Kalkanı bölgesinde Türk lirasına destek sürüyor

'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan ilk kent merkezi 'ta Suriyeliler, Türk ekonomisine destek için ellerindeki leri Türk lirasına çeviriyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde halk, mayıs ayında "Türkiye ve Türk lirasına sahip çık" kampanyası başlattı.

Türk lirasının değerinin artmasına katkı sağlamak isteyen Suriyeliler, ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirdi. Halihazırda kampanyaya tüccarlar da destek vermeye başladı. AA muhabirine konuşan tüccar Firas Hayderi, "Bugün Cerabluslu tüccarlar olarak Türk ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"'nin 8 yıldır bizlere verdiği barınma ve sağlık desteklerine kıyasla dövizlerimizi bozdurmanın basit bir destek olduğunu düşünüyoruz." diyen Hayderi, güçleri yettiğince Türkiye'nin yanında duracaklarını vurguladı.

Döviz bozdurmaya gelen Muhammed Arac da "Allah'tan Türkiye'nin bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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