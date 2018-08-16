VHV Reasürans’ta büyüme sürüyor

VHV
Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl, şirketin ilk yarıyıl performansına yönelik açıklamalarda bulundu. 2018'in ilk yarısında sektör ortalamasının üstünde büyüdüklerini dile getiren Stahl, "Temmuzda Türkiye'deki ikinci yılımızı geride bıraktık. Özellikle ikinci çeyrek itibarıyla Türkiye'nin gündemi seçimlere yoğunlaşırken, ihtiyari reasürans bu gündemden etkilenmeden olumlu bir seyir izledi. VHV Reasürens olarak ise hedeflerimizi tutturduk ve %30 büyüdük" dedi. Kuruluşlarından bu yana geride kalan iki yılda şirket olarak çok yol kat ettiklerini belirten Stahl, VHV'nin çözüm odaklı hizmet anlayışının sektör tarafından büyük takdirle karşılandığını söyledi. Maximilian Stahl sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, sektörde hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren tüm sigorta şirketleri ve brokerler ile yakın çalışmalar yürütüyoruz."