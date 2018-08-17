7 ayda 14 bin deprem oldu

Avrupa
Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık
, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem
Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 2018 yılının başından bugüne kadar Türkiye ve çevresinde 13 bin 892 deprem gerçekleştiğini vurguladı. Ülkemizin jeolojik yapısı nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan depremler yaşadığına dikkat çeken Yavuz Işık, şöyle devam etti: "Bu sebeple yapabileceğimiz en iyi şey bu gerçeği kabul etmek ancak depreme teslim olmayıp mücadele etmektir. Depremi önleyemeyiz fakat depremin zararlarını azaltma imkânına sahibiz. Depremlerin oluşturacağı bu zararları azaltmanın en etkin iki yolu ise depreme dayanıklı yapılar inşa etmek yani yapı stokumuzu; kaliteli, güvenliği kanıtlanmış betonlarla güçlendirmek ve toplumu depreme karşı bilinçlendirmekten geçmektedir."