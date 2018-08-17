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hâlâ hazır değiliz

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Depreme hâlâ hazır değiliz
İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Başkanı yapıyı oluşturan ana elemanları (demir ve beton), ömrü boyunca koruyacak olan su yalıtımının hayati önem taşıdığını söyledi. Tüm Marmara Bölgesi'ni etkileyen ' 1999 Depremi'nin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen, 'nin hala hazır olmadığını açıklayan Levent Pelesen, "Ülke olarak depremle yaşamayı öğrenmeli, güvenli ve kaliteli yapılaşma bilinciyle hareket etmeliyiz. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için alınması gereken en temel önlemlerin başında uzun ömürlü ve depreme dayanıklı binalar inşa etmek geliyor" dedi.

SU YALITIMI ÖNEMLI
Betonarme yapı sistemlerinde en hassas oldukları noktalardan birinin suya karşı hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Pelesen, "Yapılarımıza suyun nüfuz etmesi durumunda taşıyıcı elemanlarda bulunan demir donatılar korozyona maruz kalarak paslanmakta ve binalarımızın ömrünü ve dayanıklılığını azaltmaktadır. 17 Ağustos depremi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucu, yüzde 79'u hasarlı bulunan 55 bin 651 konut ve işyerinin yüzde 64'ünde korozyon tespit edilmesi de su yalıtımının önemini ortaya çıkarıyor" diye konuştu.
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