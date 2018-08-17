Dolar 5.70 TL’nin altına indi

Geçen hafta cuma günü, adeta ekonominin 15 Temmuz'unu andıran kur saldırısı ile 7 liranın üstüne çıkan, bu haftanın ilk işlem gününde ise 7.214 TL
ile tarihi zirveyi gören dolar
da, son iki günde yaşanan düşüş hız kazandı. Başta Merkez Bankası
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı yerinde kararların yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın verdiği mesajlar kurda düşüşü hızlandırdı. 3 GÜNDE % 21.2 DÜŞÜŞ
Dolar dün de yüzde 4.1 değer kaybederek 5.70 liranın altına inerken, TL dün dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Euro da yüzde 3.6'lık kayıpla 6.5 TL'nin altına indi. Dolarda pazartesi günü görülen 7.24 TL'lik zirvenin ardından yaşanan düşüş yüzde 21.2'ye ulaştı. Ekonomik birimlerin aldığı kararların yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkilerin kuvvetleneceğine ilişkin öngörüler ve Katar
'dan Türkiye
'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapılacağının açıklanması piyasadaki iyimserliği artırdı. Geçen hafta cuma günü yeni ekonomi modeline ilişkin ipuçları veren Bakan Albayrak'ın dün 6 binin üstündeki yatırımcı ile gerçekleştirdiği toplantıda da güveni artırıcı mesajlar vermesi, Türkiye algısında düzelmeye yol açtı. Türkiye piyasalarına saldırıların yoğunlaştığı geçen hafta, yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net alıcılı oldu. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar geçen hafta 46 milyon dolarlık alım yaptı.