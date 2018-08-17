Konutlar alan bazlı dönüşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye
'nin coğrafya itibarıyla deprem
bölgesinde yer aldığını kaydederek, "Önceliğimiz kentsel dönüşüm
. Riski yüksek alanlarda çalışmalarımızı daha hızlı ve çözüm odaklı bir anlayışla sürdürmeye devam ediyoruz. Yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirirken yerinde dönüşümü esas alıyor, vatandaşımızı mağdur etmeden alan bazlı dönüşümü hedefliyoruz" şeklinde konuştu. BÜTÜNCÜL PROJELER Bakan Kurum
, geçmişte yaşanan depremler sonucu şehirlerin ekonomisinin onlarca yıl öncesine gerilediğinin altını çizerek, "Yaşam alanlarımızı her türlü afet riskine karşı güvenli hale getirmek amacıyla 2012 yılında 6306 sayılı Kanun çıkartıldı ve bu kanunun sunduğu kolaylık, teşvik ve muafiyetler çerçevesinde riskli yapı stokumuz hızlı bir dönüşüm sürecine girdi" dedi. Kurum, "Bugün gelinen durum itibarıyla vatandaşlarımızın yapı bazında yenileme faaliyetleri hızla devam ederken kentsel dönüşümde hedefimizin mahalle ve kent ölçeğinde bütüncül kentsel dönüşüm projeleri üretmek ve yönetmek olduğunu unutmamamız gerekiyor" diye konuştu. 100 GÜNDE 17 BİN KONUT
Bakan Kurum, olası afetlerde oluşacak zararların azaltılmasını, çarpık ve düzensiz kentleşme sorunlarının çevre ile uyumlu, estetik, özgün mimari özelliklerine sahip yapılaşmayla giderilmesini hedeflediklerini söyledi. 100 günlük eylem planı çerçevesinde kentsel dönüşümü esas aldıklarının altını çizen Bakan Kurum, "100 gün içerisinde, 23 bölgede 17 bin konut
ve işyerini tamamlayacak, 16 bin adedinin temelini atacağız. Ülke genelinde risk taşıyan 7.5 milyon bağımsız birimi dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi. 2 MİLYARLIK KİRA YARDIMI
2012
yılından bugüne kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine 2 milyar TL'ye yakın kira yardımı yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Toplam 1 milyon 300 bin adet bağımsız birimde hali hazırda dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Kurum, şöyle devam etti: "17 Ağustos benzeri hadiselerin tekrar yaşanmaması için başta devletimiz olmak üzere hepimize sorumluluk düşüyor. Deprem ve diğer tüm felaketlerde hasar ve kayıpların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."