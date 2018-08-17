HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: Bugün dolar ne kadar? 17 Ağustos Cuma dolar ve Euro kaç TL? Güncel döviz kurları…

: Bugün ne kadar? 17 Ağustos Cuma dolar ve kaç TL? Güncel döviz kurları…

ve ile ilgili gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Haftanın son günü olan 17 Ağustos Cuma günü dolar ve Euro ile ilgili tüm detaylı bilgiler burada! Dolar ve Euro da ki inişli çıkışlı grafik devam ediyor. Dış güçlerin yaptığı kur saldırılarına rağmen Dolar düşüşe geçmeye başladı. Dolar ve Euro fiyatlarında yaşanan gelişmeleri vatandaşlar merak ediyor ve araştırmalarını sürdürüyorlar. Haftanın son iş gününde döviz kurları ile ilgili bilgileri an be an haberimizin içeriğinden takip edebilirsiniz. Peki 17 Ağustos Cuma dolar ve Euro satış fiyatı ne kadar kaç TL? İşte tüm bu soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 17.8.2018 08:09 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 08:10
Son dakika: Bugün dolar ne kadar? 17 Ağustos Cuma dolar ve Euro kaç TL? Güncel döviz kurları…

ve fiyatları ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dış güçlerin saldırılarına rağmen dolar ve Euro geriye doğru ilerlemeye devam ediyor. Döviz kuru ile ilgili tüm gelişmeler Sabah.com.tr' den an be an takip edebilirsiniz. Dolar ve Euro ile ilgili olan vatandaşların en çok arattığı konuların başında bugün dolar ne kadar? Sorusu geliyor. Peki Dolar ve Euro kaç TL oldu? İşte tüm detaylar…

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar sabah saatlerinden itibaren 5,83 civarında seyrediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar için tüm bilgileri derledik.

17 AĞUSTOS DÖVİZ KURU

Piyasalardaki inişli ve çıkışlı hareketlilik nedeniyle son günlerde döviz kuru en çok takip edilen konular arasında yer aldı. Peki bugün dolar ve euro kaç TL? İşte son rakamlar...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bugün dolar ne kadar? 17 Ağustos Cuma dolar ve Euro kaç TL? Güncel döviz kurları…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN