HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > THY 4 günde 1 milyon yolcu taşıyacak

4 günde 1 milyon yolcu taşıyacak

Kurban Bayramı tatiline çıkanlar havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ’un bugün tarihi bir rekor kıracağını Arife gününe kadar 4 gün içinde bir milyona yakın yolcu taşıyacaklarını söyledi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 11:31
THY 4 günde 1 milyon yolcu taşıyacak

Kurban bayramı tatiline çıkanlar sınır kapılarında yoğunluğa yol açarken tatilciler havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Özellikle tatile çıkanlara gurbetçilerin 'ye gelişleri ile hac kafilelerin gidişlerinin eklenmesi havayolu şirketlerine talepleri daha da artırdı. Havayolu şirketleri de yoğun yolcu taleplerine yetişebilmek adına ek seferler koydu. Tatil beldelerine yer bulmak zorlaştı. Bazı seferlerde ise yer kalmadı. Pegasus Havayolları, yurt içinde 108 ve 'ye 20 olmak üzere toplam 128 ek sefer düzenleyecek. Türk Hava Yolları da 150'si yurt içi olmak üzere toplam 164 ek sefer yapacak. Tatilcilerin en çok ilgi gösterdikleri yerler iAntalyalya, , Dalaman, , Adana KKTC, Beyrut oldu.

"İSTANBUL BUGÜN TARİHİ REKOR KIRIYOR"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram bereketi ve yoğunluğu başladı. Arife gününe kadar 4 gün içinde 6 bin 95 sefer yapıp bir milyona yakın yolcu taşıyacağız. bugün tarihi rekor kırıyor. Yüzde 96 doluluk ile 100 bine yakın yolcumuza olarak hizmet veriyoruz. Bayramın hoşgörüsü ile hayırlı yolculuklar dilerim" dedi.

Son dakika! Ruhsar Pekcan: Mali piyasalara yöneltilen atak bertaraf edildi

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
THY 4 günde 1 milyon yolcu taşıyacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN