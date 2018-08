TİM ile Türk Eximbank arasında kaynak kullanımı protokolü

Bakan Pekcan, imza töreninde yaptığı konuşmada, bu protokolle TİM'in kaynaklarının gerekli olması durumunda, Eximbank aracılığıyla ihracatçılara, ihracatın finansmanı için kullandırılmasının önünün açılacağını söyledi.

Ekonominin son günlerde çeşitli spekülasyonlara hedef olduğunu belirten Pekcan, bu spekülatif saldırılar üzerinden ekonomiyle ilgili kötümser senaryolar oluşturulmak istendiğini dile getirdi.Pekcan, Türkiye'nin kendi dinamiklerine, ekonominin gerçekliklerine odaklandıklarını vurgulayarak, bunun sonuçlarını el birliğiyle aldıklarını bildirdi. Türkiye'nin bölgesinde, hatta küresel ölçekte en hızlı büyüyen, en dinamik ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Pekcan, yılın ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlattı.

Pekcan, Türkiye'nin üretim, ihracat, büyüme performansının aynı güçle devam ettiğinin altını çizerek, geçici dalgalanmaların, spekülatif hareketlerin Türkiye ekonomisinin gerçeklikleriyle uyuşmadığını gördüklerini anlattı.

"DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Farklı bakanlıklarca alınan ek tedbirler sayesinde mali piyasalara yöneltilen atağın bertaraf edildiğini hep birlikte gördüklerini belirten Pekcan, şöyle devam etti:

"En kısa sürede ekonomimizle ilgili göstergeler olması gerektiği gibi istikrarlı seviyelere de oturacaktır. Her zaman küresel ekonomik iş birliğini destekleyen bir ülke olduk ancak ne yazık ki ABD ticaret savaşlarını başlatarak, küresel ekonomik iş birliği nosyonuna zarar verecek tek taraflı adımlar atmaktadır. ABD'nin siyasi konularla ekonomik iş birliği konularını hassasiyet gözetmeden birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz. Bu tüm dünya ekonomisini de olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye olarak, ABD'nin aldığı tedbirlere, uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımızla ve DTÖ kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz. Üreticimizin ve ihracatçımızın bütün pazarlarda ve her koşulda haklı davalarında her zaman yanında olacağız. Umuyoruz ki, ABD'li dostlarımız da en kısa sürede bu gerçeği görecek ve küresel ekonomi ve yatırım ortamı açısından yapıcı adımlar atacaktır. Bizler her zaman olduğu gibi kendileriyle diyalog ve iş birliğine açığız."

"İHRACATIN YÜZDE 45'İNİ EXİMBANK FİNANSE EDİYOR"

Pekcan, reel ekonominin son derece güçlü temelleri olduğu gibi finansal sistemin de oldukça sağlam ve derinlikli bir yapısının bulunduğuna dikkati çekerek, Eximbankın finansal sistem içinde çok önemli bir aktör ve önemli bir banka olduğunu söyledi.

Eximbankın ihracatçıların finansman çeşitliliğini sağlayarak desteğini her geçen gün artırdığını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sermaye sorunu yoktur, sadece sermaye artış talebimiz vardır ki ihracatçımıza daha fazla destek olabilelim. O da en kısa zamanda gerçekleştirilecek. Türkiye'deki ihracatın neredeyse yüzde 45'i Eximbank tarafından finanse edilmektedir. Kur spekülasyonlarından ihracatçıların zarar görmemesi için reeskont kredisi geri ödemelerinde de bunu sabitleştirmiş bulunmaktadırlar."

Pekcan, bu dönemde TİM'in attığı adımın son derece anlamlı olduğuna işaret ederek, "Onlar, Eximbanka uzattıkları elin 10 misli kendilerine kredi olarak geleceğinin bilincindedir. Akıllı tüccar bizim iş adamlarımız. Sağlam durabilmemiz için ihracat ailemizin iki önemli kuruluşunun yan yana stratejik bir projede bir araya gelmiş olmasından kıvanç duyuyorum." dedi.