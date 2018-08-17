Uluslararası Finans Enstitüsü İcra Direktörü Tran: Türk lirası adil değer seviyesine ulaşacaktır

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) İcra Direktörü Hung Tran, Türk lirasının "adil değer seviyesine" ulaşacağını söyledi.

Tran, Türk lirasında bu hafta görülen toparlanma ve Türkiye ekonomisi hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türk lirasının şu anda değerinin altında olduğunu belirten Tran, "Satın alma paritesine baktığınızda, Türk lirasını değerinin altındaki bölgede görüyoruz, gerçekten esas olması gereken değerin altında." ifadelerini kullandı.

Tran, piyasalardaki yüksek dalgalanma ve belirsizlik nedeniyle kısa dönemde Türk lirası için tahminin güç olduğunu dile getirerek, uzun dönemde Türk lirasındaki toparlanmanın bazı etkenlere bağlı olduğu aktardı. Bu etkenler arasında Türkiye ile ABD arasındaki siyasi anlaşmazlığın çözümünü ve Türk yetkililerin ekonomik politikaları uygulamasını gösteren Tran, "İstikrar sağlamak için zaman gerekiyor. Türk lirası daha adil değer seviyesine sahip olduğu pozisyona ulaşacaktır." dedi.

"EKONOMİK TEMELLERLE DEĞİL, AŞIRI DUYARLILIKLA HAREKET EDİYOR"

Tran, "Şu anda Türk lirası piyasada ekonomik temellerle değil, aşırı duyarlılıkla hareket ediyor. 1-2 yıl içinde liranın durumunu düzelterek adil seviyesi olan 5 ila 5,5 dolar arasında olmasını bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Enflasyonu düşürücü ve cari açığı azaltıcı politikaların Türkiye ekonomisini sürdürülebilir bir yola sokacağının altını çizen Tran, Türk lirasında son dönemde yaşanan zayıflığın cari açığı düşürmek için çok faydalı olacağına vurgu yaptı. Tran, para birimindeki zayıflığın ithalatı azaltıcı ve ihracatı canlandırıcı özelliğine dikkati çekerek, cari açığı azaltmak için şu an zayıf konumda olan Türk lirasının yardımcı olacağını bildirdi.

ABD'nin İran üzerindeki ikinci dalga yaptırımlarının kasımda yeniden yürürlüğe gireceğini hatırlatan Tran, Türkiye ile İran arasındaki enerji ticaretine de dikkati çekerek, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarının Türkiye için risk oluşturabileceği hakkında da uyarıda bulundu.

Tran, ayrıca, harcama ve yatırımları finanse etmek için Türkiye'ye her yıl gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 25'i kadar yabancı sermaye akışının çekilmesi gerektiğini hatırlattı.

"CARİ AÇIĞIN GSYİH'YA ORANININ GELECEK SENE DÜŞMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, Türk lirasındaki istikrarı sağlamak için parasal ve mali önlemlerin birleşimine dikkati çekerek, Türk yetkililerin bu seçeneği uygulamaya başladığını bildirdi.

Goldman Sachs, cari açığın GSYİH'ya oranının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 seviyesinde olduğunu kaydederek, söz konusu oranın sene başından bu yana ise yüzde 6,5 seviyesinde olduğunun tahmin edildiğini aktardı. Goldman Sachs'e göre, dış ticaret dengesinin güçlenmesiyle, cari açığın GSYİH'ya oranının gelecek sene yüzde 5 seviyesine düşmesi öngörülüyor.

Haziranda cari işlemler açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla 818 milyon dolar azalarak 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Cari açık haziranda son 10 ayın en düşük seviyesine inerken, söz konusu 2 milyar 973 milyon dolar son 9 yılın en düşük haziran ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.