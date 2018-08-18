ABD’ye aynı şekilde karşılık veririz

Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerince Türk Eximbank'a kullandırılacak sermaye benzeri fon desteği protokol imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ABD
'nin yaptırım kararlarına uluslararası ticaret hukukundan gelen hakları ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak karşılık verdiğini, vermeye de devam edeceğini söyledi. SALDIRI BERTARAF EDİLDİ
Türk ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bu nedenle geçici dalgalanmaların spekülatif hareketlerin Türkiye ekonomisinin gerçeklikleri ile uyuşmadığını görüyoruz hep beraber. Cumhurbaşkanımızın
koordinasyonu altında farklı bakanlıklarımızca alınan ek tedbirler sayesinde mali piyasalarımıza yöneltilen atağın bertaraf edildiğini hep birlikte görüyoruz" diye konuştu. RİSKİ SINIRLAYANA ÖNCELİK
Eximbank
Genel Müdürü Adnan Yıldırım da önümüzdeki dönemde kur ve faiz risklerini sınırlayan ihracatçılara öncelik vereceklerini söyledi. TİM
Başkanı İsmail Gülle
de "Dövizdeki hareketliliğin nedeni ekonomik değil" dedi.