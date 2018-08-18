HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ABD’ye aynı şekilde karşılık veririz

’ye aynı şekilde karşılık veririz

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
ABD’ye aynı şekilde karşılık veririz
İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerince Türk Eximbank'a kullandırılacak sermaye benzeri fon desteği protokol imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 'nin yaptırım kararlarına uluslararası ticaret hukukundan gelen hakları ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak karşılık verdiğini, vermeye de devam edeceğini söyledi.

SALDIRI BERTARAF EDİLDİ
Türk ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bu nedenle geçici dalgalanmaların spekülatif hareketlerin Türkiye ekonomisinin gerçeklikleri ile uyuşmadığını görüyoruz hep beraber. koordinasyonu altında farklı bakanlıklarımızca alınan ek tedbirler sayesinde mali piyasalarımıza yöneltilen atağın bertaraf edildiğini hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.

RİSKİ SINIRLAYANA ÖNCELİK
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da önümüzdeki dönemde kur ve faiz risklerini sınırlayan ihracatçılara öncelik vereceklerini söyledi. Başkanı de "Dövizdeki hareketliliğin nedeni ekonomik değil" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’ye aynı şekilde karşılık veririz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN