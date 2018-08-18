İthalata fren

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
da, ekonomiyi kur saldırısına karşı koruma hamlelerine 16 maddelik destek ve önlem pakleri ile katıldı. Bakan Mustafa Varank
, Kurban Bayramı öncesinde sanayiciler, KOBİ
'ler ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıklayarak, "Sanayinin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu incelendi. Buna göre, minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılacak"dedi. GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçildiği belirtildi. Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren yürütülen, "Destek ve Önlem Paketi" çalışmalarının tamamlandığına işaret edilerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı" ifadesine yer verildi. MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
Açıklamada, pakete ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Varank, şunları kaydetti: "Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketl
e destekliyoruz." 2.739 ÜRÜNDE YERLİ HAMLE
Paket maliye politikalarına uyumlu olacak. KOSGEB
alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme gelecek.
2 bin 739 ithal üründe 'yerlileştirme' atağı.
OSB'lerde 'bedelsiz arsa' tahsisinin kapsamı genişliyor.
Yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılıyor.
Temel bilimler mezunlarına 'istihdam' desteği.
Teknogirişimcilere desteğin üst sınırı 200 bin TL'ye yükseltildi.
Dış pazarlara açılan KOBİ'lere 300 bin TL ihracat desteği. TSE
hizmet bedellerinde yüzde 25 indirim.
Vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılan TSE alacakları yeniden yapılandırılacak.
Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirim.
Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezaları affediliyor.
Kalkınma ajansları aracılığıyla bin 500 projeye 500 milyon TL'lik destek.
Teknoloji geliştirme bölgelerine 100 milyon TL'lik destek.