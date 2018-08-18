Kalkınma Öztop’a emanet

Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı Kalkınma Bankası'yla ilgili çalışmalar hızlandı. Yasal altyapıyla ilgili değişikliklerin ekim ayında Meclis'e gelmesi beklenirken, bankanın başına da sektörü yakından tanıyan İbrahim Halil Öztop
atandı. Banka yasal mevzuat tamamlandıktan sonra güçlü bir bilançoya kavuşturulup işlevi artırılacak. Türkiye'de kalkınma bankacılığının gelişmesi sağlanırken, sermaye piyasasının güçlendirilmesinin de yolu açılacak. Bankanın teknolojik ve stratejik sektörlerde yapılacak yatırımlara uzun vadeli fon sağlamasına imkân verileceği belirtiliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan İbrahim Halil Öztop, Bilkent Üniversitesi
İşletme Yüksek Lisans
derecesine sahip. YATIRIM BANKACISI
1995'te yatırım bankacılığı kariyerine başlayan ve 1999'da Körfezbank'a geçerek gruba katılan Öztop, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında Yatırım Bankacılığı Grup Müdürü olarak görev yaptı. Garanti Yatırım
bünyesinde Özel Sermaye İşlemleri Müdürü olarak çalışan Öztop, 2011'den bu yana Garanti Yatırım'da kurumsal finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapıyordu.