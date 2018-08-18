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dolar euro haberi: 18 Ağustos Cumartesi .. Dolar ve Euro kaç TL? Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD'nin Türkiye'ye karşı yapmaya çalıştığı ekonomik yaptırım sonucu yükselişe geçen dolar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferanstaki mesajlarının ardından hızla düşüşe geçti. Türk lirası dolar karşısında her geçen gün değerini yükseltmeye devam ederken dolar kuru gerilemeye devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar 'Dolar ve ' sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor. Bu sabah saatleri itibariyle dolar düşüş gerçekleştirerek 6,01 civarlarına geriledi. 18 Ağustos Cumartesi . Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 18.8.2018 07:34
Son dakika dolar euro haberi: 18 Ağustos Cumartesi döviz kuru.. Dolar ve Euro kaç TL? Dolar bugün ne kadar oldu?

haber: oldu? ? ABD'nin yapmış olduğu ekonomik saldırı sonrası döviz kurlarında hareketlilik yaşanmış dolar fiyatları yükselmişti. Dış güçlerin yapmış olduğu bu saldırılara Türk milleti olarak dövizlerimizi bozdurarak cevap verdik. Bir haftalık süreçte yapılan dolar bozdurmasının ardından Türk Lirasının dolar karşısında değerlenmesi vatandaşları sevindirmişti. Güncel döviz kurlarını takip eden vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında "Dolar kaç TL oldu" "Euro ne kadar" soruları geliyor. Bizde sabah.com.tr olarak sizler için güncel döviz kurlarını haberimizde topladık. 18 Ağustos Cumartesi Euro ve Dolar fiyatları ne kadar? Dolar kaç TL?

18 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcıya verdiği mesajlar sonrası hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar dün yine 6 seviyelerine çıktı. Türk vatandaşların TL'ye sahip çıkmasından sonra doların ateşi hızlı bir şekilde sönüyor. Yurt dışındaki yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından da TL'ye sahip çıkılması Türk milletinin yüzünü güldürüyor. İşte Dolar ve Euro kaç TL sorusunun yanıtı.

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Son dakika dolar euro haberi: 18 Ağustos Cumartesi döviz kuru.. Dolar ve Euro kaç TL? Dolar bugün ne kadar oldu?
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