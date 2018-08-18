Türk Telekom ve Vestel’den işbirliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Amerikan elektronik ürünleri yerine yerli ürünleri kullanma çağrısının ardından bir hamle de Türk Telekom
ile Vestel'den geldi. İki şirket, yılsonunda çıkarmayı planladıkları Vestelcell ürününe yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Vestel, bini aşkın mağazasında Vestel Venus akıllı telefon
larının satışını Vestelcell mobil iletişim markasıyla Türk Telekom altyapısı üzerinden gerçekleştirecek. Vestelcell ile Vestel Venus akıllı telefonlarının satışına sene sonunda başlanması hedefleniyor.