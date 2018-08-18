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ve Vestel’den işbirliği

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Türk Telekom ve Vestel’den işbirliği
Başkan 'ın Amerikan elektronik ürünleri yerine yerli ürünleri kullanma çağrısının ardından bir hamle de ile Vestel'den geldi. İki şirket, yılsonunda çıkarmayı planladıkları Vestelcell ürününe yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Vestel, bini aşkın mağazasında larının satışını Vestelcell mobil iletişim markasıyla Türk Telekom altyapısı üzerinden gerçekleştirecek. Vestelcell ile Vestel Venus akıllı telefonlarının satışına sene sonunda başlanması hedefleniyor.
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Türk Telekom ve Vestel’den işbirliği
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