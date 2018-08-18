Yeni nefes kredisi geliyor

Kamu ve özel bankalar KOBİ
'lere yönelik ucuz maliyetli yeni bir paket hazırlığına başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı
, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB
) çatısı altındaki odaların işbirliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla, tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bayramdan sonra açıklanması beklenen pakete Ziraat Bankası, Halkbank
ve Vakıfbank'ın yanısıra 5 özel bankanın katılması bekleniyor. TOBB yetkilileri, paketin daha önce açıklanan Nefes Kredisi benzeri olacağını ancak miktarın daha da yüksek olacağını belirtti. Daha önce TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ'lere yönelik Nefes Kredisi'nde hacim 7.5 milyar lira olmuştu. FAİZ NE OLACAK?
Ağırlıklı kamu bankalarının olduğu kredi paketinde faizler aylık 0.99 olarak belirlenmişti. Bankacılar yeni kredi paketinin faizleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtirken, "Bu paket de Nefes Kredisi'nin benzeri olacak. Yüzde 1'in altına düşülür mü? Üzerinde henüz çalışmalar sürüyor. Mevduat faizleri ilk nefes kredisinin verildiği dönemden bu yana yüzde 25'leri gördü. O yüzden makul bir oranda iş dünyasını rahatlatacak düşük maliyetli bir faiz üzerinde çalışıyoruz" dedi. Kredi için bir üst limit belirlenecek.