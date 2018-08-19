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’nda önemli değişiklik! Mal transferine esneklik getirildi

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Varlık Barışı’nda önemli değişiklik! Mal transferine esneklik getirildi
Kamuoyunda olarak bilinen, gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışında bulunan varlıklarının milli ekonomiye kazandırmak amacıyla getirilen düzenlemede önemli bir değişikliğe gidildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'de dün yayımlanan tebliğiyle, Varlık Barışı'nda mal transferine esneklik getirildi. İki madde üzerinde yapılan değişiklikle yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibiyle yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olması halinde de vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı hükme bağlandı. Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek ilgili kanun hükümlerinden yararlanabilmesi sağlandı.
Böylece gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirilerek aynı hükümlerden yararlanacak.
Ancak bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekecek.
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Varlık Barışı’nda önemli değişiklik! Mal transferine esneklik getirildi
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